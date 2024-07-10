 В Туркменистан из Ульяновска запустят новый контейнерный поезд

Из Ульяновска в Туркменистан напрямую будет запущен новый контейнерный поезд. Договоренности о формировании прямого блок-поезда уже достигнуты, передает ТАСС со ссылкой на слова губернатор Ульяновской области Алексея Русских.

В частности, губернатор отметил, что совместно с «Туркменскими железными дорогами» обсужден новый маршрут блок-поезда Ульяновск — Ашхабад — Инче-Бурун/Серахс. По этому восточному железнодорожному коридору «Средняя Волга — Каспий — Персидский залив» российские товары смогут быстрее достигать Туркменистана и соседних с ним регионов — Афганистана, Ирана, Пакистана.

Договоренности о запуске поезда включают в себя оформление маршрута, разработку дорожной карты и утверждение сроков для синхронизации работы, а также комбинирование маршрута с использованием железнодорожных и морских терминалов порта Туркменбаши.

«Это позволит существенно ускорить и удешевить доставку товаров по данному направлению», — добавил Русских.

Напомним, что по результатам визита крупной делегации из Ульяновской области РФ в Ашхабад обсуждены вопросы открытия дилерского центра ульяновских товаров в Туркменистане. В то же время ульяновские предприниматели заключили контракты с Туркменистаном на 10 млн рублей.