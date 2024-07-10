В Ашхабаде проходит семинар по созданию пресс-служб и организации их работы

В Ашхабаде в здании Центра ОБСЕ проходит двухдневный обучающий семинар на тему «Создание пресс-служб органов государственной власти и организация их работы».

Как сообщает МИЦ со ссылкой на SalamNews, семинар организован в гибридном формате. Цель семинара – повысить профессиональные компетенции сотрудников пресс-служб государственных органов и других организаций, а также способствовать развитию медиа-сферы в Туркменистане.

Среди участников — представители государственных и частных СМИ, сотрудники пресс-служб министерств и ведомств Туркменистана, а также преподаватели вузов, занимающихся подготовкой журналистов.

Семинар проводят эксперты Живиле Навицкайте-Бабкин и Дайнюс Радзявичюс из Литвы, отмечает источник.