 В Ашхабаде открылась выставка «Женщины в Олимпийских играх»

В галерее «Надар» Французского института в Ашхабаде открылась выставка Les Elles des Jeux («Женщины в Олимпийских играх»).

Выставка приурочена к Олимпийским и Паралимпийским играм-2024, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Выставка, представленная Национальным музеем спорта Ниццы, призвана рассказать историю спортсменок, которым потребовались десятилетия, чтобы постепенно обрести свое законное место в мире спорта в целом и, в частности, в мире Олимпийского движения.

Экспозиция Les Elles des Jeux прослеживает эволюцию спортсменок на протяжении более 130 лет, является также данью уважения к лидерам-новаторам, таким как Алиса Миллиа (создательница Всемирных женских игр в 1922 году), а также великим французским и зарубежным спортсменкам, таким как Кристин Карон, Мари-Жозе Перек, Лора Манаду, Кларисса Агбенену и Симона Байлз.

В целом выставка представляет собой уникальную возможность открыть для себя малоизвестную, но важную историю женщин в спорте.

Эта выставка является частью культурной программы «Париж-2024» и имеет лейбл «Культурная олимпиада», сообщается в пресс-релизе Французского института.

Выставка будет открыта каждый день с 9:00 до 20:00 в галерее «Надар» до сентября. Вход свободный.

Адрес Французского института: ул. Ага Гаррыева (бывшая Соколовского), дом 69.