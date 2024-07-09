 Центризбирком Туркменистана подвел итоги выборов в Меджлис

Сегодня в Ашхабаде состоялось заседание Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане. Главным вопросом повестки дня стало подведение итогов выборов депутатов Меджлиса Туркменистана, прошедших 7 июля в трех избирательных округах столицы: №1 Garaşsyzlyk, №2 Bitaraplyk и №6 Köpetdag, сообщает пресс-служба ЦИК.

По информации председателя избирательной комиссии города Ашхабада, выборы прошли на основе демократических принципов, в условиях альтернативности и прозрачности. Голосование проводилось на 60 избирательных участках с 07:00 до 19:00. Кроме того, с 27 июня по 6 июля с 08:00 до 18:00 было организовано досрочное голосование.

Явка избирателей оказалась высокой: из 86 641 зарегистрированного избирателя в выборах приняли участие 79 121 человек, что составило 91,32% от общего числа граждан, имеющих право голоса.

В соответствии с Избирательным кодексом Туркменистана, на каждое место претендовали по три кандидата, что обеспечило альтернативность выборов. В результате голосования из 9 кандидатов были избраны 3 депутата, получившие большинство голосов. Согласно действующему законодательству, список избранных депутатов будет опубликован в ближайшие дни.

За ходом выборов на всех этапах следили 76 национальных наблюдателей, назначенных политическими партиями и общественными организациями Туркменистана. В своих отчетах наблюдатели отметили высокий организационный уровень проведения выборов и отсутствие нарушений.

В завершение заседания председатель Центральной избирательной комиссии Гулмурат Мурадов выразил благодарность всем участникам избирательного процесса за организацию выборов, а также представителям средств массовой информации за оперативное освещение избирательной кампании.