Туркменский «Алтын асыр» вошел в топ-500 лучших футбольных команд мира
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала ежегодный рейтинг 500 лучших футбольных клубов мира за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года.
Из туркменских команд в рейтинг вошел только ашхабадский «Алтын асыр». Восьмикратный чемпион Высшей лиги Туркменистана занял 420-е место.
Стоит отметить прогресс клуба: в предыдущем рейтинге «Алтын асыр» занимал 428-ю позицию, таким образом, команда поднялась на 8 строчек вверх.
Лидерами рейтинга стали европейские гранды: «Реал Мадрид», «Манчестер Сити», «Байер» и «Аталанта».
При составлении рейтинга IFFHS учитывает результаты команд в континентальных, межконтинентальных и национальных турнирах.