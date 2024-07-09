 Туркменский «Алтын асыр» вошел в топ-500 лучших футбольных команд мира

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала ежегодный рейтинг 500 лучших футбольных клубов мира за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года.

Из туркменских команд в рейтинг вошел только ашхабадский «Алтын асыр». Восьмикратный чемпион Высшей лиги Туркменистана занял 420-е место.

Стоит отметить прогресс клуба: в предыдущем рейтинге «Алтын асыр» занимал 428-ю позицию, таким образом, команда поднялась на 8 строчек вверх.

Лидерами рейтинга стали европейские гранды: «Реал Мадрид», «Манчестер Сити», «Байер» и «Аталанта».

При составлении рейтинга IFFHS учитывает результаты команд в континентальных, межконтинентальных и национальных турнирах.