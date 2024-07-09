 Представитель Туркменистана принял участие в семинаре по водным ресурсам в Ташкенте

Фото: centralasia.news

Старший преподаватель Туркменского сельскохозяйственного университета Оразмухаммед Дурдыев принял участие в семинаре «Управление водными ресурсами в Центральной Азии с учетом климатического воздействия», который проходил в Ташкенте с 1 по 5 июля.

Как сообщает издание CentralAsia.news, семинар был организован в рамках регионального проекта Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) по укрепление взаимодействия в управлении водными ресурсами в Центральной Азии с применением интегрированного подхода, учитывающего влияние климатических изменений.

В целях проекта также определено повышение потенциала специалистов региональных и национальных бассейновых организаций в области климатически чувствительного интегрированного управления водными ресурсами. Для этого проект совместно с университетами Центральной Азии и Галле-Виттенбергским университетом имени Мартина Лютера приступил к разработке климатического и гендерно-чувствительного учебного модуля, методических материалов по интегрированному управлению водными ресурсами.