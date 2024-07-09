 Два пловца из Туркменистана выступят на Олимпиаде в Париже

На предстоящих XXXIII летних Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже, Туркменистан будет представлен в соревнованиях по плаванию. В состав национальной сборной вошли два спортсмена из Ашхабада: мастер спорта международного класса Муса Джалаев и мастер спорта Айнура Примова, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Оба пловца являются многократными победителями национальных соревнований. На недавнем чемпионате Туркменистана, проходившем в Олимпийском комплексе водных видов спорта Ашхабада, спортсмены завоевали несколько золотых медалей. Муса стал лучшим на дистанциях 200 и 800 метров вольным стилем, а также 100 метров баттерфляем. Айнура одержала победы в заплывах на 50 и 100 метров вольным стилем, 100 и 200 метров на спине.

Подготовку к Олимпиаде спортсмены проходят под руководством главного тренера национальной сборной Дмитрия Новикова. В настоящее время команда находится на международных учебно-тренировочных сборах в Грузии, которые продлятся до 10 июля.

21-летний Муса Джалаев, студент Международного университета нефти и газа, является рекордсменом страны в нескольких дисциплинах. Его лучшие результаты: 800 метров вольным стилем – 9:19,15 (2021), 50 метров баттерфляем – 25,50 (2021), 100 метров вольным стилем – 51,63 (2023). На Олимпиаде Муса выступит в предварительных заплывах на дистанции 100 метров вольным стилем.

17-летняя Айнура Примова станет одной из самых юных участниц олимпийских соревнований по плаванию. В 2023 году на чемпионате мира среди юниоров она установила три национальных рекорда в плавании на спине: 50 м – 31,60, 100 м – 1:07,67, 200 м – 2:29,24. На Олимпиаде Айнура выступит на дистанции 100 метров на спине.