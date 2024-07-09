 В Туркменистане собрано более 1 миллиона 200 тысяч тонн зерна

Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провёл рабочее совещание с участием заместителя председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыева и хякимов велаятов, на котором рассмотрена динамика работ в агропромышленном комплексе и сезонных кампаний в регионах страны, передает TDH.

Как сообщалось, благодаря деятельной поддержке со стороны государства хлеборобы сдали на харман Родины свыше 1 миллиона 200 тысяч тонн зерна. Вместе с тем сбор пшеницы по стране продолжается. Полученный урожай перевозится из пунктов приёма в хранилища, в том числе на зерновые элеваторы. Своевременно проводится расчёт с производителями за сданное зерно. На площадях после косовицы ведётся вспашка, заготавливаются семена для предстоящей посевной кампании.

На засеянных угодьях хлопкоробы продолжают междурядную обработку, подкормку минеральными удоб­рениями и вегетационный полив.

Наряду со сбором овощебахчевых, в том числе картофеля, принимаются меры по их последующему хранению в холодильных складах и поставке на внутренние рынки. Кроме того, делается всё необходимое для подготовки земель, отведённых под предстоящую посадку озимых сортов этих культур.

На рисовых площадях Дашогузского и Лебапского велаятов проводится уход, а в Марыйском велаяте – посадка сахарной свёклы с последующим вегетационным поливом.

Заслушав отчёт, глава государства распорядился держать под контролем завершение уборки зерна, выращенного упорным трудом доблестных хлеборобов, в полном объёме, а также соблюдение требований агротехники при работе на земледельческих угодьях страны.

Обращаясь к участникам рабочего совещания, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что продовольственное изобилие в Отчизне обеспечивается самоотверженным трудом аграриев. В этом деле особо примечательны достижения хлеборобов.

Акцентируя внимание на ответственном сезоне – зерноуборочной кампании, которая подходит к концу, глава государства выразил уверенность, что доблестные труженики полей соберут оставшийся урожай в самом скором времени и без потерь.