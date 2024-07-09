 В Туркменистане на месторождении «Галкыныш» будет подключено дополнительно 14 скважин

На крупнейшем в Туркменистане газовом месторождении «Галкыныш», расположенном в Марыйском велаяте, будет подключено дополнительно 14 скважин.

В связи с этим Государственный концерн «Туркменгаз» от имени тендерной комиссии объявил международный тендер по выбору подрядчика на проектирование и проведение работ «под ключ» всех видов наземных работ по подключению дополнительных 14-ти скважин к существующим объектам на месторождении «Галкыныш».

Как сообащается в газете «Нейтральный Туркменистан», заинтересованные лица могут подать письменную заявку по адресу: Туркменистан, г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 56, Государственный концерн «Туркменгаз», Управление внешнеэкономических связей, кабинет 17.24а.

Полный пакет тендерных документов выдаётся только после оплаты тендерного взноса.

Телефоны для справок: (+99312) 40-32-40, 40-32-50; факс: (+99312) 40-32-59.