 В новое издание Красной книги Туркменистана внесено 23 оригинальных вида растений

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В ботаническую часть четвёртого издания Красной книги Туркменистана внесены 23 оригинальных вида растений.

Как сообщает на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» старший научный сотрудник Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана, кандидат биологических наук Галина Власенко, под защиту государства вернулся можжевельник туркменский (арча). Также в природоохранный список по решению ученых внесены валериана снеголюбивая, груша Регеля, ирис Нарбута, тюльпаны – блестящий, гиссарский и туркестанский, эремурус Альберта, лук Ошанина, офрис оводоносный и другие.

В Красную книгу в последний момент была внесена мушмула германская, несколько экземпляров которой были обнаружены в 2021 году. До этого момента учёные считали растение выпавшим из состава флоры Туркменистана.

Красная книга – документ временного действия, поскольку условия обитания животных и растений постоянно меняются. С годами по мере уточнения и выяснения современной картины одни виды и подвиды исчезают со страниц Красной книги, другие – вносятся.

В целом, ботаническая часть Красной книги содержит 109 видов растений, в том числе 15 деревьев и кустарников.

Всего же на территории Туркменистана произрастает более двух с половиной тысяч видов растений, в том числе около 700 – в Каракумах, отмечает источник.