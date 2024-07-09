 В музее Ашхабада готовится экскурсия по новому изданию Красной книги Туркменистана

Экспозиция отдела природы и краеведения Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана пополнилась двумя томами четвёртого издания Красной книги Туркменистана, вышедшей в начале июня.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», теперь посетители музея смогут увидть все выпуски издания, которое можно назвать результатом коллективного труда, энтузиазма и творческих усилий учёных биологов, специалистов различных научно-исследовательских учреждений, учебных заведений, общественных организаций.

В данное время готовится дополнение к экскурсионной программе по двум томам книги – растения и животные.

Как отмечает источник, разработка мер по охране редких и исчезающих видов растений и животных проводится по инициативе созданного в 1948 году Международного союза охраны природы (МСОП). В 1978 году МСОП издал первую международную Красную книгу. Первое подобное издание в Туркменистане появилось в 1985 году. Выход второго издания в 1999 году позволил провести сравнительный анализ колебания численности редких видов флоры и фауны Туркменистана за прошедшие 14 лет.

Третье издание появилось в 2011 году, на трёх языках (туркменский, русский и английский), и вновь включило новые виды лишайников и папоротниковидных бессемянных растений.

В 2024 году в результате кропотливой работы учёных биологов – зоологов и ботаников, экологов, продолжавшейся несколько последних лет, опубликовано четвёртое издание.

Научные сотрудники и экскурсоводы отдела природы и краеведения Государственного музея ведут просветительную работу по охране растительного и животного мира Туркменистана, уникальных памятников природы и богатств недр страны. Их первостепенная работа заключается в постоянном совершенствовании своих знаний, формирование экскурсий на разных уровнях – для школьников, студентов, взрослых и людей пожилого возраста.

Стало традицией проведение различных конкурсов среди молодёжи. В учебное время практикуются выездные выставки в детские сады, средние школы, вузы столицы, а сейчас, во время каникул, – в детские оздоровительные центры. Особый уклон делается на эндемичные реликтовые и исчезающие виды, находящиеся под защитой государства.