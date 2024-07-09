 В Балканском и Дашогузском велаятах Туркменистана выполнили план по сбору зерна

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел по цифровой связи рабочее совещание с участием вице-премьера Танрыгулы Атахаллыева и хякимов велаятов. На встрече обсудили ход работ в агропромышленном комплексе и сезонных кампаний в регионах страны, передает TDH.

Хякимы Балканского и Дашогузского велаятов сообщили о выполнении плановых показателей по сбору зерна. По словам хякима Дашогузского велаята С. Солтанмырадова, в регионе собрано более 270 тысяч тонн зерна.

Президент Сердар Бердымухамедов поздравил аграриев с достижениями и отметил важность этих результатов для продовольственной безопасности страны. Руководители регионов подчеркнули роль государственной поддержки в достижении высоких показателей сбора урожая.

Как отметил в своем отчете вице-премьер Т.Атахаллыев, на сегодняшний день в Туркменистане собрано свыше 1 миллиона 200 тысяч тонн зерна.