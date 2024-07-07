Президент Туркменистана поздравил избранного Президента Исламской Республики Иран

Отметив, что отношения между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран основаны на многовековой дружбе и взаимном доверии, глава государства выразил уверенность, что в результате совместных усилий стратегическое партнёрство будет ещё больше укрепляться на благо двух народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, глава государства искренне пожелал Президенту Масуду Пезешкиану крепкого здоровья и больших успехов всем его инициативам, направленным на прогресс и процветание иранского народа.