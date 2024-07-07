Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана поздравил избранного Президента Исламской Республики Иран

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил сердечные поздравления Масуду Пезешкиану в связи с его избранием на пост Президента Исламской Республики Иран.

Отметив, что Туркменистан высоко ценит дружественные отношения с Исламской Республикой Иран, Герой-Аркадаг выразил уверенность, что эти отношения будут и дальше развиваться на благо народов обеих стран. Пользуясь возможностью, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана искренне пожелал Президенту Масуду Пезешкиану здоровья, счастья и успехов в новых начинаниях.