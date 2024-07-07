6 июля в МИД Туркменистана состоялась церемония подписания документов между ведомствами Туркменистана и офисом Постоянного координатора ООН, представительством ПРООН в Туркменистане, сообщает внешнеполитическое ведомство.

В ходе мероприятия подписаны четыре документа, касающихся взаимодействия Туркменистана и ООН в различных областях:

Совместный программный документ «Укрепление комплексных и скоординированных систем занятости и социальной защиты для справедливого перехода к 2030» между Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и офисом Постоянного координатора ООН в Туркменистане;

Изменение к проектному документу «Содействие в наращивании потенциала Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане» между Центральной комиссией по проведению выборов и референдумов в Туркменистане и представительством ПРООН в Туркменистане;

Дополнение к проектному документу «Усиление национального потенциала Туркменистана по оценке сейсмических рисков, предупреждению и реагированию на потенциальные землетрясения» между Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и представительством ПРООН в Туркменистане;

Рабочий План на 2024 – 2025 годы «Повышение потенциала объединений адвокатов Туркменистана в сфере обеспечения прав человека» между Президиумом Коллегии адвокатов города Ашхабада и представительством ПРООН в Туркменистане.