 Антониу Гутерриш посетил церемонию открытия нового здания для Представительства ООН в Ашхабаде

Фото: ТДХ

06 июля в Ашхабаде состоялась церемония открытия нового здания для Представительства ООН. На церемонии присутствовал Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш, прибывший в Туркменистан с визитом накануне вечером, сообщает ТДХ.

В мероприятии также приняли участие руководители министерств и ведомств страны, ректоры вузов, главы и сотрудники миссий ООН в Туркменистане, а также СМИ.

В своем выступлении Антониу Гутерриш выразил уверенность в том, что сотрудничество Туркменистан-ООН будет и впредь динамично развиваться на всех приоритетных направлениях.

Туркменистан рассматривает ООН и входящие в неё специализированные структуры в качестве несущей опоры всей системы глобального взаимодействия, гаранта сохранения мира и поддержания устойчивости существующей архитектуры безопасности на всей планете. Свидетельство тому – присоединение более чем к 90 международным конвенциям, ставшим надёжной основой для долгосрочного партнёрства в рамках совместных проектов и программ, отмечает источник.