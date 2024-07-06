 Туркменистан назначил посла в Сербии

Указом Президента Сердара Бердымухамедова посол Туркменистана в России одновременно возглавит дипмиссию страны в Сербии, сообщает TDH.

В частности, Указом предписано:

«Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Российской Федерации Айдогдыева Эсена Мухаммедовича одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Сербия (с резиденцией в Москве)».

Напомним, Эсен Мухаммедович Айдогдыев был назначен на должность посла в России 10 ноября 2023 года.

Помимо России и Сербии, Эсен Айдогдыев также представляет интересы Туркменистана в Болгарии и Словении.