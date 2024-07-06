Стартовал ралли-рейд «Шелковый путь 2024» с участием туркменских гонщиков

Сегодня, 5 июля в Томской области (Россия) стартовал Ралли-Рейд «Шёлковый путь», с участием туркменских гонщиков.

В ралли-марафоне участвуют 106 экипажей из 13 стран мира.

Экипажам предстоит преодолеть путь длиной 5243 километра, включая 2992 скоростных участка. В 2024 году маршрут ралли проложен через Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край, Республику Алтай и регионы Монголии.

Предстоящая гонка станет особенной для ралли «Шелковый путь» — в этом году Проекту, который начал свою историю в 2009 году, исполняется 15 лет. Впервые ралли состоялось в 2009 году по маршруту Казань – Ашхабад.

За это время участники ралли покорили почти всю Евразию — от Санкт-Петербурга до древнего Сианя в Китае.

Ранее, в сервисном парке Международного ралли «Шелковый путь», расположенном на территории спортивного комплекса «Гармония» в Томске, завершились административные и технические проверки участников гонки.

В гонке участвуют мотовездеходы, мотоциклы, квадроциклы, багги, внедорожники, экипажи LADA Sport, грузовики МАЗ, КАМАЗ, Ural Motorsport, ГАЗ Рейд Спорт и другие. В гонке этого года также заявлено два женских экипажа.