Сердар Бердымухамедов назначил новых послов Туркменистана в Сербии и Непале

Президент Сердар Бердымухамедов подписал указы о назначении послов Туркменистана в Сербии и Непале.

Согласно документам, чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Российской Федерации Эсен Айдогдыев будет также представлять в этом дипломатическом ранге интересы своей страны в Республике Сербия (с резиденцией в Москве).

Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Непале (с резиденцией в Нью-Дели) назначен посол в Индии Шалар Гелдыназаров.

Указы о назначениях были обнародованы в вечернем эфире туркменского Гостелерадио в пятницу.

Туркменистан установил дипломатические отношения с Республикой Сербия в августе 1996 года, а с Королевством Непал – в октябре 2005 года.