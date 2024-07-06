 Президент Туркменистана назначил посла в Непале

Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Республике Индия Шалар Гелдыназаров одновременно назначен послом Туркменистана в Непале с резиденцией в Нью-Дели.

Указ об этом подписал 5 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, сообщает ТДХ.

Напомним, что Шалар Гельдыназаров также является чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка с резиденцией в Нью-Дели.

Шалар Гельдыназаров возглавляет дипломатическую миссию Туркменистана в Индии с февраля 2019 года.