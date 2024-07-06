Президент Туркменистана и Антониу Гутерриш обсудили вопросы развития партнерства

Сегодня в Ашхабаде прошли переговоры между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем.

Встреча состоялась в столичном отеле «Огузкент» в узком формате и в расширенном составе с участием членов делегаций.

Стороны обсудили вопросы развития партнерства в различных направлениях.

Всестороннее развитие и упрочение многопланового партнёрства с ООН выступает одним из ключевых векторов внешней политики суверенного Туркменистана, неизменно приверженного принципам открытости, миролюбия и активного международного сотрудничества во всеобщих интересах, сообщает ТДХ.