 Неделя культуры Туркменистана в 2025 году пройдет в Ахалском велаяте

Президент Туркменистана подписал Постановление, согласно которому Неделя культуры Туркменистана в 2025 году пройдет с 22 по 27 июня в Ахалском велаяте.

Документ подписан в целях проведения в стране Недель культуры как праздника туркменской культуры, искусства и литературы по случаю Дня работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги

В соответствии с документом создан организационный комитет по проведению Недели культуры и утверждён его состав.

Министерству культуры, Государственному комитету по телевидению, радиовещанию и кинематографии, Туркменской государственной издательской службе, Государственному информационному агентству и хякимлику Ахалского велаята предписано обеспечить в рамках Недели культуры-2025 организацию культурных мероприятий по различным видам искусства и художественного творчества, а также их широкое освещение в средствах массовой информации, сообщает ТДХ.