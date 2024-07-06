 Иранские граждане в Туркменистане приняли участие во втором туре выборов

Фото: CentralAsia.news

Сегодня иранские граждане, находящиеся в Туркменистане, приняли участие во втором туре выборов своего президента, организованном Посольством и консульством Исламской Республики Иран.

Избирательные участки были организованы в Ашхабаде и Мары. На пограничных с Ираном терминалах Лофтабад и Ашхабад были установлены мобильные пункты, для граждан ИРИ, пересекающих границу.

Как сообщает CentralAsia.news со ссылкой на слова посла ИРИ Али Моджтаба Рузбехани, в голосовании приняли участие иранцы, временно находящиеся в Туркменистане. Голосование началось в 08.00, а завершилось в 18.00 по ашхабадскому времени.

Сегодня иранские избиратели голосовали за двух кандидатов — Масуда Пезешкиана и Саида Джалили.