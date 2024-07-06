 Государственный музей Туркменистана представит выставку о традициях украшения верблюдов

10 июля в Государственном музее Туркменистана откроется уникальная выставка «Древняя традиция туркмен оформления верблюдов». Экспозиция приурочена к празднованию 300-летнего юбилея великого туркменского поэта Махтумкули Фраги.

Выставка познакомит посетителей с богатой культурной традицией украшения верблюдов, которая является неотъемлемой частью туркменского наследия. Посетители смогут увидеть разнообразные элементы декора, используемые для украшения этих величественных животных, и узнать об их символическом значении.

Открытие выставки состоится в 10:00 по адресу: проспект Арчабил 50. Организаторы приглашают всех желающих приобщиться к этому уникальному аспекту туркменской культуры.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: 48-25-92.