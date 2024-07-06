 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Туркменистан с визитом

Сегодня во второй половине дня в туркменскую столицу с визитом прибыл Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш, сообщает ТДХ.

В Международном аэропорту Ашхабада, украшенном флагами ООН и Туркменистана, руководителя крупнейшей авторитетной международной организации встретил Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов.

В зал официальных делегаций состоялась беседа главы ООН с Национальным Лидером туркменского народа.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что расширение сотрудничества с ООН выступает стратегическим приоритетом внешней политики Туркменистана. Особый акцент был сделан на конструктивном характере двусторонних контактов в рамках реализации Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2021–2025 годы, являющейся базовым документом для совместной работы. В данном контексте было подтверждено намерение Туркменистана и впредь принимать необходимые меры для воплощения в жизнь намеченных планов.

Фото: ТДХ

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов выразил Антониу Гутерришу искреннюю признательность за поддержку созидательных инициатив туркменской стороны, нацеленных на установление и поддержание климата взаимопонимания и доверия на планете.

Генеральный секретарь ООН со своей стороны подчеркнул, что рад в очередной раз посетить с визитом Ашхабад. Как отмечалось, ООН видит в Туркменистане надёжного и ответственного партнёра и заинтересована в дальнейшем развитии установившегося плодотворного сотрудничества.

При этом констатировалась уникальность международного правового статуса постоянного нейтралитета Туркменского государства.

Стороны подтвердили готовность к поступательному наращиванию эффективных отношений.

Затем Национальный Лидер туркменского народа и Генеральный секретарь ООН из воздушной гавани туркменской столицы направились в отель Oguzkent.

В рамках визита генсека ООН состоится его официальная встреча с Президентом Сердаром Бердымухамедовым.

Также предусмотрена встреча Антониу Гутерриша с Гурбангулы Бердымухамедовым, отмечает источник.