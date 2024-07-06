 В Венгрии пройдут Дни культуры Туркменистана и состоится открытие памятника Махтумкули

В рамках развития культурных связей между Туркменистаном и Венгрией, с 7 по 11 августа 2024 года в Венгрии планируется проведение ряда значимых мероприятий. Делегация Туркменистана примет участие в культурном мероприятии «Курултай», организованном венгерской стороной.

Об этом в ходе заседания Правительства сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, передает TDH.

Главными событиями станут Дни культуры Туркменистана и торжественное открытие бюста великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Эти мероприятия призваны укрепить культурные связи между двумя странами и способствовать взаимному обогащению культур.

Стоит отметить, что данные события являются частью развивающегося туркмено-венгерского сотрудничества, которое охватывает различные сферы, включая политику, экономику и образование.

Ранее Туркменистан установил в культурно-парковом комплексе «Махтумкули Фраги» скульптуру известного венгерского поэта Шандора Петёфи, что было высоко оценено венгерской стороной.