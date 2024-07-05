 Туркменистан принял участие в бизнес-диалоге «Центральная Азия - Япония» в Токио

Фото: МИД Туркменистана

В Токио 4 июля состоялась вторая встреча бизнес-диалога «Центральная Азия — Япония».

Встреча была организована Японской ассоциацией ROTOBO при поддержке Министерства экономики, торговли и промышленности Японии и МИД страны.

Во встрече участвовали послы стран Центральной Азии в Японии, представители Министерства экономики, торговли и промышленности, Министерства иностранных дел, руководители экономических комитетов, созданных со странами Центральной Азии и делегаты бизнес-кругов Японии, сообщает МИД Туркменистана.

Туркменская сторона в своем выступлении подчеркнула текущее состояние торгово-экономических отношений между Туркменистаном и Японией, приоритетные направления сотрудничества, благоприятные условия, созданные для ведения деловых отношений японскими компаниями в Туркменистане.

Было отмечено, что первый саммит глав государств диалога «Центральная Азия — Япония», который планируется провести в ближайшее время, будет всемерно способствовать расширению торговых отношений между государствами Центральной Азии и Японии.

По итогам встречи участники подписали Совместное заявление, отмечает источник.