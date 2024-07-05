 Сердар Бердымухамедов направил соболезнования руководству Индии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Президенту Республики Индия г-же Драупади Мурму и Премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди в связи с трагической давкой, возникшей на религиозном мероприятии в индийском штате Уттар-Прадеш, которая привела к многочисленным человеческим жертвам и увечьям.

От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщает ТДХ.

Во вторник, по меньшей мере, 107 человек, в основном женщины, стали жертвами давки, возникшей на религиозном мероприятии в городе Хатрас штата Уттар-Прадеш на севере Индии.