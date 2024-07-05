Прошла встреча посла Туркменистана в Исламабаде и министра экономики Пакистана
Посол Туркменистана в Исламабаде Атаджан Мовламов и федеральный министр экономики Пакистана Ахад Хан Чим 2 июля провели встречу в здании Дома премьер-министра Пакистана. Об этом сообщается на сайте туркменского посольства в Пакистане.
Основное внимание стороны уделили укреплению экономических связей и изучению новых направлений сотрудничества между двумя странами.
Была подчеркнута важность активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Атаджан Мовламов отметил потенциал для увеличения объемов торговли и возможности для инвестиций в различные сектора, включая энергетику, инфраструктуру и технологии.
Федеральный министр выразил приверженность Пакистана созданию благоприятной среды для иностранных инвестиций и поделился мнением о недавних экономических реформах страны, направленных на содействие росту и стабильности.
Стороны подтвердили свою приверженность укреплению экономических связей, отмечает источник.