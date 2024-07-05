 Посол Туркменистана представил энергетическую стратегию страны на круглом столе в Брюсселе

В Брюсселе прошел круглый стол, посвященный энергетическому потенциалу и зеленой политике Центральной Азии. В мероприятии приняли участие послы стран региона и Монголии, руководители европейских компаний и исследовательских институтов. Модератором выступил Марат Тертеров, основатель Brussels Energy Club.

Как сообщает пресс-служба туркменского дипведомства в Бельгии, посол Туркменистана Сапар Пальванов представил энергетическую политику страны, подчеркнув приверженность диверсификации энергетического сектора и развитию возобновляемых источников энергии. Он отметил значительный потенциал Туркменистана в сфере солнечной энергетики, где продолжительность солнечного света достигает 3000 часов в год.

Было отмечено, что в 2021 году в Туркменистане был принят закон о возобновляемых источниках энергии, который регулирует правовые отношения на всех этапах производства возобновляемой энергии и направлен на привлечение иностранных инвестиций. В рамках этой инициативы создан научно-производственный центр по возобновляемым источникам энергии при Государственном энергетическом институте в городе Мары.

Посол также рассказал об усилиях страны по снижению выбросов метана и планах присоединения к Глобальному метановому обязательству. В июне 2023 года была утверждена Дорожная карта по развитию международного сотрудничества в этой области.

Среди практических шагов были упомянуты: открытие «умного города» Аркадаг с использованием экологически чистых технологий, запуск гибридной электростанции в Балканском велаяте на основе возобновляемых источников энергии мощностью 10 МВт., строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Лебапском регионе.

На круглом столе было подчеркнуто значение первого заседания рабочей группы ЕС-Туркменистан по энергетике, состоявшегося в апреле 2024 года в Брюсселе.

Мероприятие завершилось заявлением о необходимости развития устойчивого энергетического партнерства между ЕС и странами Центральной Азии, включая Монголию. В ходе дискуссий была подчеркнута важность стратегического планирования, инвестиций и международного сотрудничества для преобразования энергетического ландшафта региона.