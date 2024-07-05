 О чем говорили Гурбангулы Бердымухамедов и Касым-Жомарт Токаев на полях саммита «ШОС+»

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В Астане 4 июля состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Стороны провели конструктивный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества, сообщает TDH.

Встреча прошла в рамках рабочего визита Гурбангулы Бердымухамедова в Казахстан и его участия в Саммите «ШОС+» в качестве почетного гостя.

Национальный Лидер туркменского народа и Президент Казахстана обсудили укрепление стратегического характера межгосударственных отношений, подчеркнув важность доверительного диалога на высшем уровне. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение объемов торгового оборота, диверсификацию взаимных поставок товаров и активизацию инвестиционной деятельности.

Были рассмотрели перспективы расширения взаимодействия в транспортно-коммуникационной и логистической сферах. Здесь одним из конкретных результатов является строительство железнодорожной магистрали Казахстан–Туркменистан–Иран. Оптимальная реализация имеющегося в этом секторе потенциала будет способствовать интенсификации взаимодействия по линиям Север–Юг и Восток–Запад, экономической интеграции в регионе и в целом на Евразийском пространстве.

Значительное место в беседе заняли вопросы углубления гуманитарных и культурных связей, включая научно-образовательные контакты и организацию совместных творческих мероприятий. Как отмечалось, яркими страницами в историю межгосударственного диалога вошли установление в центре Астаны памятника выдающемуся классику туркменской литературы Махтумкули Фраги, а в недавно открывшемся в Ашхабаде культурно-парковом комплексе «Махтумкули Фраги» – скульптуры известного казахского народного музыканта и композитора Курмангазы Сагырбайулы. Вместе с тем предусматривается установить в туркменской столице памятник великому казахскому поэту Абаю Кунанбаеву. Всё это – зримые символы дружбы и братства наших народов.

В ходе встречи также затрагивались вопросы регионального и международного сотрудничества, взаимодействия в рамках международных организаций. Особо был отмечен инициативный подход Туркменистана к сотрудничеству на многосторонних площадках. Встреча завершилась выражением уверенности в продолжении динамичного развития межгосударственных отношений на благо обеих стран, а также обменом наилучшими пожеланиями в адрес друг друга и братских народов Туркменистана и Казахстана.

Завершив программу рабочего визита в Казахстан, Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов проследовал в Международный аэропорт Астаны, откуда отбыл в Ашхабад.