 Национальный Лидер туркменского народа встретился с Президентом Казахстана

В Астане на полях форума «ШОС+» прошла встреча Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает TDH.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества. Особое внимание было уделено его ключевым направлениям с учётом современных реалий, имеющегося потенциала и планов на будущее.

Отмечалось, что обе страны успешно и эффективно взаимодействуют как в двустороннем формате, так и в рамках авторитетных международных организаций, где оказывают друг другу взаимную поддержку. Туркменистан и Казахстан демонстрируют совпадение или схожесть позиций по актуальным аспектам региональной и глобальной повестки дня, что, в первую очередь, касается обеспечения всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.