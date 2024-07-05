 Маулен Ашимбаев: для казахстанцев творчество Махтумкули наполнено особым значением

В Астане состоялось торжественное открытие монумента Махтумкули Фраги, великому поэту и мыслителю Востока. Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев тепло приветствовал Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и всех присутствующих на церемонии, передает TDH.

Ашимбаев выразил честь участвовать в открытии монумента, символизирующего духовность и мудрость туркменского народа. Он также отметил, что в Ашхабаде будет установлен памятник Абаю, знаменитому казахскому поэту и мыслителю.

Отношения между Казахстаном и Туркменистаном, укрепляемые годами, были подчеркнуты как образец доверия и взаимопонимания. Ашимбаев особо выделил вклад Гурбангулы Бердымухамедова в развитие межгосударственного диалога.

Открытие памятника Махтумкули в Астане символизирует духовное единство и нерушимые связи между народами. Творчество Махтумкули, по словам Ашимбаева, имеет особое значение для казахстанцев и является частью тюркской культурной сокровищницы.

Поэтическое наследие Махтумкули и Абая объединяет их гуманистическая тематика и призыв к нравственности. Венгерский востоковед Арминий Вамбери отметил мудрость стихов Махтумкули, издав его работы в XIX веке.

Ашимбаев цитировал стихотворение Махтумкули «Будущее Туркмении», подчеркивая его пророческий характер. Творчество поэта вошло в мировую литературную канву и является достоянием народов Центральной Азии.

Памятник Махтумкули стал частью мероприятий, посвященных его юбилею, включая научные конференции в Казахстане и инициативу о создании международной премии его имени. Ашимбаев выразил уверенность, что эти шаги укрепят духовное сближение народов.