 Детская сборная Туркменистана по шахматам приняла участие в розыгрыше Кубка мира FIDE

Юные туркменские шахматисты завершили участие в Кубке мира FIDE среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет, проходившем в грузинском Батуми. В каждой из шести категорий соревновались 48 лучших игроков мира, приглашенных FIDE.

Туркменистан был представлен во всех категориях. Сначала участники разыграли семь партий по швейцарской системе в двух группах, а затем встретились в парах по нокаут-системе, чтобы определить лучших.

Айя Байрамова из Лебапа стала лучшей среди туркменских шахматистов, заняв 8-е место в своей группе в категории до 10 лет и 15-е место в общем зачете после победы над соперницей из Сингапура.

Другие представители Туркменистана – Айлар Хемраева, Небахат Мурадова, Чарыхеким Чарыев, Омарбек Исмаилов и Рауф Юсупов.

В общей сложности, в соревнованиях приняли участие 288 шахматистов из 37 стран, среди которых медалистами стали представители США, Китая, Индии, Казахстана и России.

За последний месяц около 30 туркменских шахматистов выступили на трех крупных турнирах, включая чемпионат мира до 20 лет и чемпионат Азии.

«Шахматная Федерация Туркменистана верит, что уже в следующем году некоторые из этих игроков начнут создавать достойную конкуренцию в борьбе за места в основной мужской и женской сборных, а через несколько лет и вовсе войдут «в основу». Поощрение здоровой конкуренции повышает соревновательный дух и поднимает мотивацию шахматистов», – говорится в пресс-релизе Федерации.