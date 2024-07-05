Гурбангулы Бердымухамедов: Туркменистан видит значимого партнера в лице ШОС
Выступая на встрече глав делегаций в формате «ШОС+» в Астане, Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что Туркменистан видит в лице ШОС значимого и перспективного партнёра, передает TDH.
«Туркменистан, принимающий уже не в первый раз участие в качестве почётного гостя в заседаниях Организации, воспринимает такой статус как знак уважения и показатель высокого уровня доверия и открытости к нашей стране, стремления развивать с ней тесные партнёрские связи», – подчеркнул председатель Халк Маслахаты.
Такой подход полностью отвечает намерениям Туркменистана, отметил Национальный Лидер туркменского народа, сделав акцент на том, что сотрудничество с ШОС отвечает национальным интересам, способно существенно и в позитивном ключе повлиять на ход и направленность региональных процессов, внести вклад в стабилизацию международной обстановки.
«С народами и государствами, входящими в Шанхайскую Организацию Сотрудничества и работающими с ней, нашу страну связывают глубокие исторические связи, географическое соседство, общие ценности и мировоззрение. Сегодня к этому прибавляется взаимный интерес в экономике, торговле, инвестициях, технологиях», – сказал Председатель Халк Маслахаты Туркменистана.