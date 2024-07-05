 Гурбангулы Бердымухамедов: Туркменистан видит значимого партнера в лице ШОС

Выступая на встрече глав делегаций в формате «ШОС+» в Астане, Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что Туркменистан видит в лице ШОС значимого и перспективного партнёра, передает TDH.

«Туркменистан, принимающий уже не в первый раз участие в качестве почётного гостя в заседаниях Организации, воспринимает такой статус как знак уважения и показатель высокого уровня доверия и открытости к нашей стране, стремления развивать с ней тесные партнёрские связи», – подчеркнул председатель Халк Маслахаты.

Такой подход полностью отвечает намерениям Туркменистана, отметил Национальный Лидер туркменского народа, сделав акцент на том, что сотрудничество с ШОС отвечает национальным интересам, способно существенно и в позитивном ключе повлиять на ход и направленность региональных процессов, внести вклад в стабилизацию международной обстановки.