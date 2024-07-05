 Вузы Туркменистана приняли участие в форуме по цифровым технологиям в преподавании химии

Фото: turkmenistan.gov.tm

Онлайн-конференция на тему «Практика внедрения цифровых технологий в преподавание курса химии» состоялась в Туркменском сельскохозяйственном институте.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», в форуме приняли участие представители профессорско-преподавательских составов высших учебных заведений Туркменистана.

Участники обсудили возможности использования цифровых технологий как инструментов для эффективного построения процесса обучения.

В рамках форума прошли тематические дискуссии, в ходе которых участники делились опытом и методиками применения инновационных технологий в процессе преподавания химии и других дисциплин. Педагоги поделились информацией, касающейся конкретных и результативных примеров использования цифровых технологий, инструментов, мультимедийных средств, различных интернет-ресурсов при планировании и проведении лекций, а также практических занятий со студентами, отмечает источник.