II тур выборов Президента Ирана: голосование в Ашхабаде и Мары состоится 5 июля

В пятницу, 5 июля, состоится второй тур выборов Президента Исламской Республики Иран. По информации посольства ИРИ в Ашхабаде, иранцы, проживающие или находящиеся в Туркменистане, могут проголосовать в Посольстве Ирана в Ашхабаде или в Генеральном консульстве в городе Мары.

Голосование на этих двух избирательных участках начнется в 08:00 и продлится до 18:00.

На туркмено-иранских пограничных терминалах также будет работать мобильный пункт для голосования иранских водителей.

На прошлой неделе состоялся первый тур Президентских выборов в Исламской Республике Иран, и во второй тур вышли Масуд Пезешкиан и Саид Джалили.