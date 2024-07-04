 Туркменистан и США: 32 года динамичного сотрудничества

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов на торжественном приеме по случаю Дня независимости США в Ашхабаде заявил о схожести взглядов двух стран по многим региональным и международным вопросам. Он отметил, что за 32 года дипломатических отношений страны развили взаимовыгодное сотрудничество практически во всех сферах.

Мередов подчеркнул, что с момента установления дипломатических отношений 10 апреля 1992 года, страны поддерживают прочное сотрудничество в политической, социальной, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

– С 2015 года мы работаем над расширением многостороннего сотрудничества между государствами Центральной Азии и США, что служит важнейшим фактором устойчивого развития, поддержания мира и безопасности в регионе, – отметил руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана.

Министр Мередов также упомянул исторический саммит лидеров Центральной Азии и США в формате «С5+1», прошедший в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава МИД Туркменистана подчеркнул эффективность туркмено-американского партнерства в международных организациях, особенно в ООН. Он выразил благодарность правительству США за поддержку нейтральной внешней политики, суверенитета и территориальной целостности Туркменистана, а также за поддержку инициатив и резолюций ООН, разработанных страной.