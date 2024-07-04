 Сердар Бердымухамедов поздравил Байдена с Днем независимости США

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания Президенту США Джозефу Байдену по случаю Дня независимости Соединённых Штатов Америки, сообщает TDH.

– Глава государства выразил приверженность дальнейшему совершенствованию взаимовыгодных отношений между Туркменистаном и Соединёнными Штатами Америки, основанных на принципах взаимного уважения, взаимопонимания и доверия, – говорится в сообщении.

Сердар Бердымухамедов пожелал Джозефу Байдену крепкого здоровья, счастья и благополучия, а всему народу США – мира, дальнейшего прогресса и процветания.