 Планируется организация визита руководства ВОИС в Туркменистан

Фото: МИД Туркменистана

Вопрос организации визита в Туркменистан руководства Всемирной организации интеллектуальной собственности был рассмотрен в ходе встречи Постоянного представителя Туркменистана при Отделении ООН в Женеве Вепа Хаджиева с Генеральным директором ВОИС Дареном Тангом.

Стороны обсудили вопросы текущего состояния сотрудничества Туркменистана и ВОИС, а также определили наиболее перспективные направления для дальнейшего развития двухстороннего партнерства. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В частности, были обозначены возможности активизации взаимодействия в деле подготовки специалистов из Туркменистана, вовлеченных в сферу интеллектуальной собственности, в реализации совместных проектов в данной области, а также оказания технического содействия в рамках процесса присоединения Туркменистана к ВТО.