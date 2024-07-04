Начался рабочий визит Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Казахстан

Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Республику Казахстан в целях участие в Саммите Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), сообщает TDH.

В Международном аэропорту Ашхабада Героя-Аркадага провожали официальные лица.

В новую историческую эпоху под руководством Президента Сердара Бердымухамедова Туркменистан последовательно претворяет в жизнь внешнеполитическую стратегию, основанную на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия и широкого конструктивного партнёрства, в которой получили достойное продолжение прогрессивные начинания Героя-Аркадага. Одним из приоритетных векторов здесь выступает укрепление плодотворного диалога с авторитетными региональными и международными организациями и структурами. Наглядное тому подтверждение – участие Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в качестве почётного гостя в Саммите ШОС, местом проведения которого стала столица Республики Казахстан – Астана.

В Международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева города Астана, где на флагштоках были подняты Государственные флаги стран-участниц Саммита ШОС, и выстроен Почётный караул, Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова встретили официальные лица.

Из воздушной гавани Национальный Лидер туркменского народа проследовал в Государственную резиденцию.