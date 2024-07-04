 Консул Туркменистана и Госминистр Баварии обсудили сотрудничество

Консул Туркменистана в ФРГ Мурад Озбекбаев провел встречу с Государственным министром Баварии по европейским и международным делам Эриком Байссвенгером в рамках рабочего визита в Баварию, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов туркмено-германского взаимодействия. Особое внимание было уделено развитию межрегионального сотрудничества и перспективам партнерства между Туркменистаном и землей Бавария в различных областях. Участники переговоров также обменялись мнениями по организации совместных торгово-экономических мероприятий.

В рамках визита состоялась еще одна важная встреча – с Кристофом Ангербауэром, членом Правления и руководителем отдела международных отношений Торгово-промышленной палаты Мюнхена и Верхней Баварии.

На этих переговорах обсуждалась целесообразность налаживания прямых контактов между представителями деловых кругов Туркменистана и Баварии. Кроме того, были рассмотрены возможности организации совместного бизнес-форума и проведения в Мюнхене мероприятия, презентующего экономический потенциал Туркменистана.