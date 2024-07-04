 Детские центры отдыха западного региона Туркменистана принимают маленьких гостей

Фото: газета НТ

В Детских оздоровительных центрах Балканского велаята сейчас полным ходом идет отдых маленьких постояльцев.

Так, в живописном горном ущелье вблизи центра Кизыларватского этрапа функционирует утопающий в зелени детский оздоровительный центр Dürdäne, где в настоящее время отдыхают 300 детей – юных натуралистов, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Все они любят природу и стремятся закрепить на практике полученные в школе теоретические знания в области ботаники, природоведения, краеведения, экологии в целом. На территории, прилегающей к ДОЦу, преобладает природный ландшафт с зелёными насаждениями. В густой тени деревьев и кустарников, создающих прохладный микроклимат в знойное лето, имеются скамейки, беседки, столь необходимые для отдыха на лоне природы. Прогулки и походы по ущелью дают возможность юным натуралистам собрать интересный материал для гербария.

Центром притяжения для увлечённых морской романтикой стал детский оздоровительный центр Gara altyn, расположенный у самого синего моря в городке Хазар. Воздух здесь чистый, прозрачный, насыщенный йодом и другими полезными для здоровья микроэлементами. Способствуют укреплению здоровья детей и утренняя зарядка, физкультурно-­оздоровительные мероприятия, спортивные состязания, проводимые на берегу моря.

Заботой и вниманием окружены также дети по месту жительства. В городе Балканабат, в центрах этрапов – Эсенгулыйского, Махтумкули действуют детские культурные центры отдыха.

Гочмурад Хапызов, заместитель заведующего по воспитательной работе школы № 19 с углублённым изучением иностранных языков этрапа Махтумкули рассказывает:

— Накануне летнего сезона у нас введён в строй современный культурный Центр отдыха детей, оснащённый аттракционами, каруселями, качелями и другими объектами для развлечения. В эти летние дни, когда продолжаются школьные каникулы, здесь оживлённая, весёлая обстановка. Радости детей нет границ.