 Делегат Меджлиса Туркменистана участвовал во встрече ОБСЕ по национальным меньшинствам в Гааге

Представитель Меджлиса Туркменистана принял участие в межотраслевом четвертом круглом столе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам национальных меньшинств, который проходил в Гааге 3-4 июля.

Как сообщается на сайте Меджлиса, целью круглого стола был обмен знаниями и передовым опытом между представителями соответствующих организаций и учреждений, реализующих политику инклюзивности и решающих проблемы меньшинств, а также установление эффективной коммуникации посредством консультативных механизмов.

В ходе встречи обсуждались важность решения возникающих проблем в данном направлении, обмен успешными стратегиями, а также возможность профессионального развития, отмечает источник.