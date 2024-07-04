 В Туркменистане введена в действие новая концепция по методике общеобразовательного обучения

В Государственном учебно-методическом центре Министерства образования Туркменистана проходят педагогические форумы, посвященные новой «Концепции совершенствования методики обучения по общеобразовательным программам в Туркменистане до 2028 года» и плану мероприятий по её реализации. Об этом сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Данный документ определяет работу нацеленную на обеспечение непрерывности и взаимосвязанности образования, предоставляемого в детских учреждениях и средних школах, приведение качества образовательных услуг в соответствие международными стандартами, формирование всесторонне образованного, интеллектуально развитого подрастающего поколения.

Новая Концепция в области образования также декларирует принятие практических мер, нацеленных на углубление профессиональных знаний посредством расширения спектра подготовки педагогических работников, совершенствование содержания, форм обучения на основе новых технологий, внедрение в национальную систему образования показателей международных программ, оценивающих качество образования.

Так, на конференции, прошедшей в Ызганте на базе Государственного учебно­-методического центра Туркменистана, рассматривались вопросы, сопряжённые со значением Концепции в совершенствовании национальной системы образования в соответствии с высокими международными стандартами.

В работе конференции участвовали работники учреждений образования из Ашхабада и велаятов, в том числе слушатели курсов повышения квалификации, работа которых организована в эти дни в Национальном институте образования Туркменистана.

По сложившейся традиции научно­- методическую конференцию органично дополнили экскурсия в школьный историко-­этнографический музей и организация при школьной библиотеке целевой книжной выставки.

Напомним, новая Концепция была утверждена специальным Постановлением Президента Сердара Бердымухамедова в ходе заседания Кабинета Министров Туркменистана 25 мая.