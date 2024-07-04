 В Ашхабаде проходит семинар по вопросам реализации международной торговой политики

Фото: МИЦ

Трехдневный семинар по реализации международной торговой политики проходит в Ашхабаде.

Тренинг организован Программой USAID по торговле в Центральной Азии при поддержке Министерства финансов и экономики Туркменистана, сообщает МИЦ.

В тренинге принимают участие специалисты Министерства финансов и экономики Туркменистана, представители Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров, Министерства торговли и внешнеэкономических связей, Министерства юстиции, Министерства сельского хозяйства, Центробанка, Государственной таможенной службы, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Министерство строительства и архитектуры, Минэнерго, Минтекстильпрома, Главной государственной службы «Туркменстандарты» и государственных концернов «Туркменнефть», «Туркменгаз», «Туркменхимия».

Курс проводит эксперт, доктор экономических наук Майлс Лайт из Университета Колорадо, США.

Обучение проходит в формате интерактивных лекций и групповых секций.

Участникам будут предоставлены популярные торговые модели и обширные наборы данных для исследования и анализа торговых и экономических вопросов с использованием компьютерных симуляций, отмечает источник.