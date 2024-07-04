В Ашхабаде подписан крупный контракт на поставку газа в Ирак через Иран

1-3 июля в Ашхабаде состоялись переговоры туркменской и иранской сторон, по итогам которых подписан контракт купли-продажи природного газа в объеме до 10 миллиардов кубометров газа в год, который будет поставляться из Туркменистана в Республику Ирак через территорию Ирана по схеме своп. Об этом говорится в сообщении МИД Туркменистана в среду.

В настоящее время туркменская и иранская стороны ведут активную совместную работу по реализации договоренностей о развитии газового сотрудничества, достигнутых ранее на высшем государственном уровне.

Так, для расширения газотранспортной инфраструктуры, иранскими компаниями будут выполнены работы по строительству на территории Туркменистана нового газопровода протяженностью 125 километров и трех газокомпрессорных станций, необходимых для поставок дополнительных объемов газа в Иран.

В дополнение к существующим мощностям планируется увеличить объемы газа, поставляемого в Иран по направлениям Довлетабад – Серахс – Хангеран и через газоизмерительную станцию Чалоюк до 40 миллиардов кубометров в год.

Позитивный опыт совместной деятельности в области поставок туркменского газа в Иран и через его территорию в третьи страны служит прочной основой для наращивания потенциала двустороннего партнерства в этой сфере, отметили во внешнеполитическом ведомстве Туркменистана.