В Астане проходит саммит ШОС: ключевые вопросы

4 июля во Дворце Независимости в Астане под председательством Республики Казахстан начался саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном формате. В мероприятии в качестве почетного гостя принимает участие председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

На мероприятии также принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции, генеральный секретарь ШОС, исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Представительный форум организации впервые пройдет в формате заседания Совета глав государств-членов ШОС и встречи «ШОС плюс».

Встреча «ШОС плюс» пройдет в расширенном формате на тему: «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие».

В рамках саммита планируется обсуждение ключевых вопросов международной повестки, включая вопросы безопасности, экономического сотрудничества и гуманитарных отношений. Ожидается подписание более 20 документов, в том числе итоговой декларации.

Одним из важных событий саммита станет принятие решения о приеме Белоруссии в качестве полноправного члена ШОС.

Саммит ШОС в Астане собрал около 10 тысяч делегатов из разных стран, что свидетельствует о масштабности мероприятия.