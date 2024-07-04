В Астане открыли памятник Махтумкули Фраги при участии Гурбангулы Бердымухамедова

Сегодня в Астане прошла церемония открытия памятника великому туркменскому поэту и мыслителю Махтумкули Фраги. На мероприятии принял участие председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, прибывший в Казахстан с рабочим визитом.

Монумент высотой 8,5 метров изображает Махтумкули Фраги в момент творчества, с пером в руке.

Открытие памятника приурочено к 300-летию со дня рождения поэта.

Ранее, 17 мая, в Ашхабаде был открыт культурно-парковый комплекс «Magtymguly Pyragy» с монументом великому поэту. В новом парке, расположенном в предгорьях Копетдага, также установлены скульптуры известных деятелей искусств разных стран. Среди других выдающихся личностей, в парке установлен памятник жившему в XIX веке казахскому народному музыканту-домбристу, композитору, автору кюев Курмангазы Сагырбайулы.