 Туркменский борец завоевал бронзу на чемпионате Азии среди молодежи (U23)

На недавно завершившихся в Аммане (Иордания) соревнованиях по вольной борьбе среди молодежи до 23 лет, туркменский атлет Алп Арслан Бегенджов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 79 кг. В этой категории соревновались восемь борцов.

Алп Арслан начал свой путь к пьедесталу с победы над Мухаммадом Абдуллаевым из Кыргызстана со счетом 12:7. Однако в полуфинале он уступил будущему чемпиону Нан Чао из Китая со счетом 1:4. В борьбе за третье место туркменский борец одержал уверенную победу над Далером Чулибаевым из Узбекистана со счетом 12:1, тем самым завоевав бронзовую медаль.

Амит Амит из Индии также завоевал бронзу в этой весовой категории, а серебряную медаль получил Рустем Мырзагалиев из Казахстана.

Алп Арслану Бегенджову скоро исполнится 18 лет – 8 августа. Ранее он дважды становился победителем международного турнира «Constantin Alexandru & Ioan W. Popovici» среди кадетов до 17 лет в Румынии в 2022 и 2023 годах.

В 2022 году он завоевал золото на чемпионате Азии среди кадетов в весовой категории до 65 кг, а в 2023 году он стал бронзовым призёром в весе до 71 кг. Теперь же он добавил в свою коллекцию бронзовую медаль чемпионата Азии среди молодежи до 23 лет.